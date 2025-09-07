По всей территории Узбекистана ожидается ясная погода с переменной облачностью

CentralAsia (UZ) - Гидрометеорологическая служба Узбекистана сообщает о благоприятных погодных условиях на территории республики 8 сентября. По всем регионам прогнозируется небольшая, временами переменная облачность без осадков.

Температурный режим

В столице страны — Ташкенте — ожидается комфортная погода с ночными температурами 18-20°C и дневными 30-32°C. Восточный ветер будет умеренным — 3-8 м/с.

Самые высокие температуры зафиксируют южные регионы: в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях столбики термометров поднимутся до 33-38°C днем при ночных температурах 17-22°C.

В северо-западных регионах — Каракалпакстане и Хорезмской области — будет несколько прохладнее: 13-18°C ночью и 27-32°C днем.

Центральные области (Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская) покажут температуры 15-20°C ночью и 30-35°C днем.

Особенности по регионам

В Ферганской долине (Андижанская, Наманганская, Ферганская области) при общей ясной погоде местами возможно усиление восточного ветра до 13-18 м/с.

Горные районы республики будут самыми прохладными — 12-17°C ночью и 20-25°C днем. Во второй половине дня в отдельных горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины не исключены кратковременные дожди и грозы.

По всей территории республики будет преобладать восточный ветер умеренной силы 7-12 м/с, что обеспечит комфортные условия для жителей и гостей Узбекистана.