Метеорологические условия в Казахстане на 8 сентября: грозы, сильные дожди и высокая пожарная опасность

CentralAsia (KZ) - Казгидромет предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в нескольких регионах страны на 8 сентября.

В Павлодарской области ночью на западе ожидается сильный дождь. В течение дня на западе, юге и востоке региона прогнозируются грозы, а днем на юге и востоке возможен град. Ветер северо-восточный с усилением до 15-20 м/с в западных, южных и восточных районах. В областном центре также ожидается гроза.

Костанайская область столкнется с грозами в ночные часы на юге и востоке. Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Северный и северо-восточный ветер на юге и востоке усилится до 15-20 м/с. В регионе сохраняется напряженная пожарная обстановка: на юго-западе действует режим чрезвычайной пожарной опасности, а на западе, юго-востоке и северо-востоке области - высокой пожарной опасности.

В горных районах Алматинской области днем прогнозируются грозы. Западный ветер в горах усилится до 15-20 м/с.

Жамбылская область также ожидает грозы в горных районах. Северо-западный ветер днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах достигнет 15-20 м/с. По всей области действует режим чрезвычайной пожарной опасности. В Таразе ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с при сохранении чрезвычайной пожарной опасности.

В Северо-Казахстанской области днем на юге и востоке прогнозируются грозы. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Северо-восточный ветер на юге и востоке области усилится до 15-20 м/с.

Жителям регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза погоды.

