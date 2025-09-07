Почти 900 человек задержаны на лондонской демонстрации в поддержку запрещенной Palestine Action

Скриншот из видео Аль Джазира

CentralAsia (CA) - Британская полиция провела масштабную операцию по задержанию участников субботнего протеста у здания парламента в центре Лондона, пишет Reuters.

По официальным данным, 890 человек были арестованы во время демонстрации в поддержку организации Palestine Action, которая была запрещена властями в июле этого года согласно антитеррористическому законодательству.

Большинство задержанных — 857 человек — были арестованы за проявление поддержки запрещенной группы, еще 17 обвинили в нападении на полицейских. Заместитель помощника комиссара Клэр Смарт заявила о скоординированном насилии со стороны протестующих, направленном на создание максимальных беспорядков.

Palestine Action попала под запрет после серии инцидентов, включая проникновение на базу Королевских ВВС и повреждение военных самолетов. Организация выступает против британских оборонных компаний, связанных с Израилем, обвиняя правительство Кира Стармера в соучастии в том, что называет израильскими военными преступлениями в Газе.

Организаторы протеста из группы «Защитим наши жюри» сообщили, что среди арестованных были священники, ветераны войны, медработники и множество пожилых людей, включая инвалидов. Они заявили о намерении продолжать «массовые акции неповиновения» до отмены запрета.

Запрет приравнивает Palestine Action к террористическим организациям вроде «Аль-Каиды» и «Исламского государства», делая поддержку группы преступлением с наказанием до 14 лет лишения свободы. Правозащитники критикуют меру как несоразмерную и ограничивающую свободу мирного протеста.

Министр обороны Джон Хили защитил решительные действия властей, отметив необходимость противодействия обвинениям в двойных стандартах правосудия. При этом он признал право людей выражать озабоченность ситуацией в Газе, но подчеркнул недопустимость поддержки запрещенной организации.

Большинство арестованных в последние недели были освобождены под залог, точное число остающихся под стражей не уточняется.