Юные монгольские пианисты завоевали Гран-при, 1-е и 2-е места в Италии и Гонконге

5:48, 08 сентября 2025

В Италии прошел 45-й Международный конкурс пианистов имени Бартока-Кабалевского-Прокофьева, посвященный памяти пианиста Дьёрдя Шандора Бартока. На этом конкурсе ученица 5 класса Монгольской государственной консерватории БАДМААРАГ Ганбат завоевала Гран-при + премию имени Кабалевского, а ученица 2 класса АРИУННАНДИН Сэнгээ заняла 2 место. Азиатский финал юных пианистов Международного музыкального конкурса имени Брамса 2025 года прошел 19–20 августа в Гонконге. На этом конкурсе ученица 5 класса Монгольской государственной консерватории БАДМААРАГ Ганбат завоевала Гран-при, ПУРЭВСУРЭН Сухбаатар 3 класса — Гран-при, АРИУННАНДИН Сэнгээ 2 класса — Гран-при, и ҮҮРИЙНТУЯА Солонгоо 9 класса заняла 1-е место.