Юные монгольские пианисты завоевали Гран-при, 1-е и 2-е места в Италии и Гонконге

CentralAsia (MNG) -
В Италии прошел 45-й Международный конкурс пианистов имени Бартока-Кабалевского-Прокофьева, посвященный памяти пианиста Дьёрдя Шандора Бартока.
На этом конкурсе ученица 5 класса Монгольской государственной консерватории БАДМААРАГ Ганбат завоевала Гран-при + премию имени Кабалевского, а ученица 2 класса АРИУННАНДИН Сэнгээ заняла 2 место.
Азиатский финал юных пианистов Международного музыкального конкурса имени Брамса 2025 года прошел 19–20 августа в Гонконге.
На этом конкурсе ученица 5 класса Монгольской государственной консерватории БАДМААРАГ Ганбат завоевала Гран-при, ПУРЭВСУРЭН Сухбаатар 3 класса — Гран-при, АРИУННАНДИН Сэнгээ 2 класса — Гран-при, и ҮҮРИЙНТУЯА Солонгоо 9 класса заняла 1-е место.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews