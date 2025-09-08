экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Юные монгольские пианисты завоевали Гран-при, 1-е и 2-е места в Италии и Гонконге

CentralAsia (MNG) -  

В Италии прошел 45-й Международный конкурс пианистов имени Бартока-Кабалевского-Прокофьева, посвященный памяти пианиста Дьёрдя Шандора Бартока.

На этом конкурсе ученица 5 класса Монгольской государственной консерватории БАДМААРАГ Ганбат завоевала Гран-при + премию имени Кабалевского, а ученица 2 класса АРИУННАНДИН Сэнгээ заняла 2 место.

Азиатский финал юных пианистов Международного музыкального конкурса имени Брамса 2025 года прошел 19–20 августа в Гонконге.

На этом конкурсе ученица 5 класса Монгольской государственной консерватории БАДМААРАГ Ганбат завоевала Гран-при, ПУРЭВСУРЭН Сухбаатар 3 класса — Гран-при, АРИУННАНДИН Сэнгээ 2 класса — Гран-при, и ҮҮРИЙНТУЯА Солонгоо 9 класса заняла 1-е место.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

