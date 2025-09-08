Новый монгольский погодный суперкомпьютер: что он сможет и как это изменит нашу жизнь

ПРООН и Зеленый климатический фонд передают высокопроизводительную вычислительную систему для повышения устойчивости Монголии к изменению климата

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), финансируемая Зеленым климатическим фондом, сегодня официально передала правительству Монголии систему высокопроизводительных вычислений (HPC) нового поколения в рамках проекта «Повышение адаптивного потенциала и управления рисками сельских сообществ Монголии» (ADAPT), реализуемого в партнерстве с правительством Монголии. Это одна из самых значительных инвестиций в потенциал страны в области прогнозирования за последние десятилетия, представляющая собой стратегический прорыв в управлении климатическими изменениями и рисками стихийных бедствий.

Ввод в эксплуатацию суперкомпьютера нового поколения в Монголии позволит значительно повысить качество метеорологических и климатических исследований.

Новая HPC-система оснащена 3072 процессорами, 2 петабайтами памяти и обеспечивает вычислительную скорость 96 терафлопс. По сравнению с Cray XE6, установленным в 2011 году, она обеспечивает в 16 раз большую вычислительную мощность и в 20 раз большую ёмкость хранилища.

Внедрение суперкомпьютерных технологий нового поколения позволит производить в регионах и городах Монголии следующую продукцию с повышенной временной и пространственной точностью. К ним относятся:

Прогнозирование погоды

✅Составление прогнозов погоды на 10 дней вперед

✅ Улучшение пространственного разрешения до 2,5 км по Монголии и до 30–100 м в городских районах

✅ Создание многоэлементной ансамблевой системы и составление вероятностных прогнозов

✅Расчет микро- и микромасштабных катастроф (ураганы, шквалы, дождевые облака, сильные осадки и т. д.)

Изменение климата

✅ Расчет будущих изменений климата и катастроф с разрешением 5–10 км на 30, 50 и 100 лет

✅ Проведение детальной оценки воздействия и рисков для социально-экономического сектора

Здравоохранение

✅Составление 144-часовых прогнозов загрязнения воздуха (PM10, SO2, NO2, PM2) с разрешением 30–500 м и расчет индекса качества

✅Составление прогнозов перегрева городских островов тепла

Возобновляемые источники энергии Энергетика

✅ Прогноз скорости ветра на 144–240 часов с разрешением 100–500 м

✅ Создание атласа и карты ветров с пространственным разрешением по высоте 0,5–1 км

Водные ресурсы

✅ Прогноз речного стока на 5–10 дней

✅ Прогноз паводков, паводков и карта опасных зон с разрешением 10 м

Сельское хозяйство

✅ 10-дневный прогноз пастбищных угодий

✅ 10-дневный прогноз урожая сельскохозяйственных культур

Управление чрезвычайными ситуациями

✅ Прогнозирование последствий катастрофических событий (сильный ветер, снежные и пыльные бури, засуха, дзуд)

Вышеуказанные продукты будут использоваться в социально-экономическом секторе Монголии, обеспечивать раннее оповещение и вносить значительный вклад в снижение рисков и потерь.

Система будет поддерживать создание новых аналитических результатов, включая мониторинг загрязнения воздуха, анализ городских островов тепла, атласы ветров, прогнозы речного стока и наводнений, оценки пастбищ и урожайности сельскохозяйственных культур, оценки риска стихийных бедствий и уведомления о раннем предупреждении.

Поэтапно проводятся программы обучения специалистов для укрепления потенциала в области климатических исследований и прогнозирования с использованием суперкомпьютера.

По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, суперкомпьютер поможет снизить неопределенность в прогнозах погоды, обеспечить более раннее оповещение о стихийных бедствиях и способствовать снижению рисков в сельском хозяйстве, здравоохранении, энергетике, водных ресурсах и управлении стихийными бедствиями.

Баттулга Эрхэмбаяр

Баттулга Эрхэмбаяр, генеральный директор Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, отметил: «Благодаря HPC мы не только снизим неопределенность и улучшим качество прогнозов погоды, но и сможем детально моделировать будущие тенденции изменения климата, обеспечивая большую точность планирования и управления в сельском хозяйстве, инфраструктуре и готовности к стихийным бедствиям».

Матильда Димовска

Г-жа Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в Монголии, заявила: «Я хочу поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в достижение нами сегодня этой важной вехи. Поскольку такие климатические катастрофы, как дзуды, наводнения и засухи, становятся всё более частыми и сильными, эта система окажет непосредственную поддержку не только скотоводам, но и всем жителям Монголии, предоставляя более точные прогнозы, более эффективные системы раннего оповещения и надёжные данные для защиты их средств к существованию. ПРООН привержена продолжению нашего партнёрства с Монголией, чтобы обеспечить полное использование этой системы для построения более устойчивого, стабильного и процветающего будущего для всех».

Татар С.Майдар

