Монгольская музыкальная платформа Sonsy сотрудничает с Tuned Global для предоставления услуг мирового класса

Недавно запущенное компанией «Mongolian Content» LLC в сотрудничестве с австралийской Tuned Global приложение sonsy открыло новые возможности мирового уровня не только для монгольских слушателей, но и для артистов и участников музыкальной индустрии.

Представляя совершенно новую услугу на монгольском музыкальном рынке, приложение Sonsy (Sonsy — от монгольского слова СОНСОЁ или ДАВАЙТЕ ПОСЛУШАЕМ) представляет собой инновационный сервис, который предоставляет высококачественную монгольскую музыку и аудиоконтент от отечественных исполнителей в соответствии с культурой и привычками слушателей монгольских пользователей.

Это приложение — не просто сборник песен и музыкальных произведений, а совершенно новый шаг в цифровом мире, который добавляет новые краски и новую энергию в потребление монгольской музыки.

🎶Безграничная свобода прослушивания: Вы можете слушать любимые песни столько раз, сколько захотите.

🎶Высококачественная музыка: Вы можете слушать песни с качеством звука уровня CD на мобильном телефоне или в машине.

🎶Офлайн-режим: Слушайте любимые песни без перерывов, даже если нет интернета. Дома, в поездке за город или в отпуске — музыка никогда не остановится с sonsy.

🎶Реальная поддержка монгольских артистов: Используя приложение sonsy и слушая музыку, пользователи могут оказать реальную поддержку монгольским артистам.

Tuned Global — ведущая платформа музыкальных и медиатехнологий, которая помогает компаниям интегрировать лицензионную музыку в свои приложения и обеспечивать бесперебойный стриминг. Благодаря использованию данных и передового искусственного интеллекта, она позволяет партнёрам быстрее и эффективнее предоставлять музыкальные услуги и находить исполнителей на своей аудитории.

С 2011 года Tuned Global предоставляет цифровые услуги в более чем 70 странах мира в сфере телекоммуникаций, фитнеса, игр, здравоохранения, медиа и авиации. Компания сотрудничает с такими мировыми брендами, как Delta Air Lines, Lululemon, Samsung, Line Music, Gabb и Reactional.

Приложение Sonsy — первое в Монголии, созданное по модели White-Label стримингового приложения Tuned Global.

Другими словами, Sonsy открывает новые возможности мирового уровня не только для монгольских слушателей музыки, но и для артистов и участников музыкальной индустрии. В частности, у артистов появятся новые возможности для охвата более широкой аудитории, международного распространения своих работ и их продвижения на основе пользовательских данных.

Кон Расо

«Мы рады сотрудничеству с Sonsy, которое поможет развитию монгольской музыкальной индустрии. Наш глобальный опыт в области стриминга и видение Sonsy позволяют создать музыкальный сервис мирового класса, который поможет артистам найти свою аудиторию. Это партнерство позволит сделать прослушивание музыки более персонализированным благодаря использованию данных и искусственного интеллекта, открывая новые возможности для местных артистов», — заявил Кон Расо, СЕО Tuned Global.

Татар С.Майдар

