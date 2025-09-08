Монгольские археологи обнаружили металлическая накладка, ножи и лемеха династии Юань

Эти находки были обнаружены на территории бага (баг — наименьшая административно-территориальная единица) Мазар сомона Төгрөг аймака Өвөрхангай.

Группа археологических раскопок Научно-исследовательского центра Национального музея Монголии совместно с исследователями кафедры азиатских исследований Гуманитарного факультета Монгольского государственного университета успешно организовала первые археологические раскопки на месте древнего города, расположенного на территории баг (баг — наименьшая административно-территориальная единица) Мазар сомона Төгрөг аймака Өвөрхангай.

Этот древний загадочный город, описанный в 1957 году известным археологом Пэрлэем Хөдөө на основе местных фольклорных сведений, ранее никогда не раскапывался профессиональными исследователями. Исследование включало аэрофотосъемку, изучение городских карт и контрольные раскопки остатков построек в северной части города.

В ходе исследования были обнаружены предметы домашнего обихода, такие как керамика и черепки, тэрэгний цөн или металлическая накладка, которая надевается на обод оси вагона, чтобы предотвратить прокусывание оси., железные ножи и лемеха, относящиеся ко временам династии Юань (1271–1368).

Кроме того, обнаружение монет времен династии Южная Сун (XI век) является редким историческим артефактом, свидетельствующим о том, что в то время через Монголию осуществлялась торговля и обмен.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

