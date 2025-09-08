Открыто новое месторождение «Оюут» с запасами 1.1 млн тонн чистой меди

Правительство Монголии предоставило государственному горнодобывающему предприятию «Эрдэнэт» право на разведку полезных ископаемых в аймаках Орхон и Булган в 2022 году, а детальная разведка месторождения «Оюут» началась в 2023 году.

В этом контексте 7 сентября состоялось открытие нового медного месторождения «Оюут» государственно-промышленного комплекса «Эрдэнэт».

По предварительным результатам геологоразведочных работ запасы руды месторождения «Оюут» составляют 357 млн ​​тонн. Согласно этим оценкам, это месторождение будет эксплуатироваться в течение 30–35 лет.

Открытие медного месторождения «Оюут» пополнит Фонд национального благосостояния и даст мощный импульс социально-экономическому развитию города Эрдэнэт, аймака Орхон, Северного региона и Монголии в целом.

Преимущества проекта:

⛏️Расположение менее чем в 10 км от месторождения Эрдэнэт-Овоо, примерно в 3 км от дороги и инфраструктуры Промышленно-технологического парка.

⛏️Комбинат «Эрдэнэт» располагает богатым кадровым потенциалом с 47-летним опытом работы.

⛏️По результатам предварительных геологоразведочных работ выявлено 357.0 млн тонн руды с содержанием меди 0.32%.

⛏️Первоначально, в 1972 году, запасы месторождения Эрдэнэт-Овоо оценивались в 521.7 млн ​​тонн руды, а его отработка планировалась на 34 года. Недавно открытое месторождение «Оюут» имеет ресурс, который может быть освоен в течение 30 лет по сравнению с этим стандартом.

⛏️Запасы чистой меди на месторождении «Оюут» составляют более 1.1 млн тонн.

⛏️За счет строительства новой обогатительной фабрики мощностью переработки 5-10 млн тонн руды в год в зависимости от руды будет обеспечен дополнительный выпуск продукции и сохранен текущий уровень без его снижения.

Увеличение запасов руды и стабильная работа комбината «Эрдэнэт» на протяжении многих лет окажут существенное влияние на сохранение государственного и местного бюджетов, налоговых поступлений, выполнят социальную ответственность, взятую на себя комбинатом перед городом Эрдэнэт, и выведут его на новый этап развития.

