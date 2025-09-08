Пастух Идэрборгил Цэдэнбалжир подарил г-же Сэм Мостин, генерал-губернатору Австралии, трехлетнего верблюда. Фото

CentralAsia (MNG) -

Генерал-губернатор Австралии Саманта Мостин посетила рудник Оюу-Толгой



По приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа Ее Превосходительство достопочтенная г-жа Сэм Мостин AC, генерал-губернатор Австралии посещает Монголию с 4 по 9 сентября 2025 года.

В рамках своего государственного визита Ее Превосходительство достопочтенная г-жа Сэм Мостин AC, генерал-губернатор Австралии посетила рудник Оюу-Толгой, являющийся результатом стратегического партнерства между правительством Монголии и англо-австралийской группой Rio Tinto.

Генерал-губернатор Саманта Мостин подчеркнула: «Оюу-Толгой — один из величайших примеров партнёрства не только между странами, но и между компаниями, монгольским народом и теми, кто приезжает сюда в составе Rio Tinto и многих других инжиниринговых и горнодобывающих компаний, работающих с монголами, чтобы гарантировать, что это месторождение станет одним из самых успешных и важных в мире».

Испольнительный директор Oyu Tolgoi Дейрдре Лингенфельдер отметила: «Для нас было честью продемонстрировать Её Превосходительству генерал-губернатору Австралии наши совместные достижения. Наш успех обусловлен преданностью своему делу, передовыми технологиями и твёрдой приверженностью принципам устойчивого развития. Мы гордимся нашими постоянными усилиями по развитию и развитию бизнеса, инвестициями в наших сотрудников и сообщества, защитой окружающей среды и повышением экономической устойчивости, гарантируя, что Oyu Tolgoi продолжит оставаться источником долгосрочной ценности для страны».

В ходе визита генерал-губернатор Саманта Мостин и её супруг Симеон Беккет также встретились с монгольскими и австралийскими специалистами, работающими на руднике. Кроме того, они посетили пастушью семью господина Идэрборгила Цэдэнбалжира в сомоне Ханбогд, где смогли познакомиться с традиционным кочевым образом жизни Монголии.

Пастух Идэрборгил Цэдэнбалжир подарил Ее Превосходительству достопочтенной г-же Сэм Мостин, генерал-губернатору Австралии, трехлетнего верблюда.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения