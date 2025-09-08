Завершился визит, выведший традиционные кочевые отношения на новый уровень

CentralAsia (MNG) - 7 сентября завершился официальный визит в Казахстан делегации Монголии во главе со спикером Великого Государственного Хурала, Спикером Амарбаясгаланом Дашзэгвэ. Об этом сообщает Пресс-служба Великого Государственного Хурала.

Этот визит вывел сотрудничество двух стран на новый уровень в области науки и технологий, освоения космоса, прав человека, бизнеса и инвестиций.

Сохраняя частоту официальных переговоров в давних дипломатических отношениях между двумя кочевыми странами, визит руководства парламента Монголии в страну спустя 22 года стал важным шагом в углублении отношений между надежными и важными странами-партнерами в Азии во всех аспектах.

В визите приняли участие представители местных органов власти, государственных и неправительственных организаций, а также частного сектора. В Астане состоялось второе заседание Монголо-Казахстанского делового совета, которое укрепило связи между предпринимателями и предпринимателями двух стран, а также подписало Меморандум о сотрудничестве, что придало импульс и создало основу для активизации экономических отношений.

Также, подписание впервые документа о сотрудничестве между национальными институтами по правам человека стало важным взаимопониманием, которое позволит решить вопрос обеспечения и защиты прав более 4280 граждан Монголии в Казахстане и более 590 граждан Казахстана в Монголии. Национальная комиссия по правам человека Монголии и Уполномоченный по правам человека Казахстана совместными усилиями заложили основу для устранения нарушений прав человека, которые поднимались на протяжении многих лет на равноправной основе.

В ходе визита стороны выразили готовность к сотрудничеству и реализации проектов на национальном и региональном уровнях, поиску новых маршрутов автомобильного транспорта и логистики между двумя странами, увеличению частоты авиаперевозок, а также взаимодействию в таких областях, как строительство, градостроительство, сельское хозяйство, лёгкая промышленность, туризм, образование и культура. Помимо сельского хозяйства, фермерства, малого и среднего предпринимательства, в рамках сотрудничества обсуждались такие вопросы, как развитие отраслей по переработке шерсти, кашемира и кожи.

В ходе визита была рассмотрена деятельность Центра электронного правительства Казахстана, Национального центра космических исследований, Международного финансового центра и Фонда благосостояния «Самрук-Казына». Подписаны и ратифицированы Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству между Комиссией по финансовому регулированию Монголии, Организацией по финансовым услугам Казахстана, аймака Ховд, восточной области Казахстана и такими предприятиями, как ООО «SEEKL», ООО «Pladis Kazakhstan», ООО «Musubi» и ООО «Meloman Home Video».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения