Недавно назначенный директор Rio Tinto Саймон Тротт посещает Монголию

CentralAsia (MNG) - Саймон Тротт, недавно назначенный на должность испольнительного директора Rio Tinto Group 25 августа 2025 года, посетит Монголию для встречи с коллегами и ознакомления с ходом работ. Он также планирует посетить рудник Оюу-Толгой.

На встрече с сотрудниками Саймон Тротт обозначил будущие цели и приоритеты Группы, представив принятое на прошлой неделе решение о реструктуризации деятельности Rio Tinto. Компания продолжит работу в трёх глобальных продуктовых группах: железная руда, алюминий и минералы переходного периода, такие как литий и медь. По словам Саймона Тротта, оптимизированная структура укрепит потенциал Rio Tinto в сфере поставок, повысит конкурентоспособность и рост, одновременно с этим сосредоточив внимание на ключевых металлах, используемых в экологически чистых разработках.

Саймон Тротт имеет более чем 20-летний опыт руководящей работы в Rio Tinto, управляя такими группами продуктов, как железная руда, соль, уран, бораты и алмазы. Он также входил в состав руководства компании в качестве коммерческого директора.

