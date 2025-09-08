Шавкат Мирзиеев пригласил Дональда Трампа совершить официальный визит в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 сентября провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как сообщила пресс-служба президента Руз, были рассмотрены практические аспекты дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Президент США высоко оценил и поддержал реализуемые в Новом Узбекистане реформы последних лет, направленные на модернизацию экономики и повышение благосостояния населения.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев поздравил президента Дональда Трампа с результатами внутренней и внешней политики Администрации США. Он отметил вклад и усилия американской стороны по мирному урегулированию международных и региональных конфликтов, обеспечению глобальной безопасности и стабильности.

Важное внимание уделено наращиванию многопланового сотрудничества между двумя странами. Речь шла о продвижении проектов кооперации бизнеса в приоритетных отраслях и кардинальном увеличении объемов торговых сделок.

В последние годы наблюдается устойчивый рост показателей взаимной торговли. В 2024 году товарооборот вырос на 15 процентов.

Как сообщила пресс-служба президента Руз, портфель перспективных проектов кооперации охватывает такие направления как гражданская авиация, критические минеральные ресурсы, электротехническая отрасль, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии, финансовый сектор, инновации, образование и многие другие.

В этом месяце будет проведен ряд двусторонних встреч и переговоров с ведущими компаниями и организациями США для налаживания долгосрочных и устойчивых партнерских связей. Осуществляется эффективное сотрудничество в области безопасности, прежде всего по борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

В ходе телефонного разговора главы государств также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая углубление регионального сотрудничества государств Центральной Азии и США в формате «С5+1».

Шавкат Мирзиеев пригласил Дональда Трампа совершить официальный визит в Узбекистан.