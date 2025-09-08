В Конго зафиксировали вспышку вируса Эбола: 28 случаев и 15 смертей

CentralAsia (CA) - В Демократической Республике Конго в провинции Касаи зафиксировали вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола. Об этом сообщили в ООН со ссылкой на власти страны.

По состоянию на 4 сентября зарегистрированы 28 предполагаемых случаев заболевания, из них 15 закончились летально. Среди умерших — четыре медицинских работника.

По данным Национального института биомедицинских исследований в Киншасе, анализы образцов подтвердили, что причиной вспышки стал заирский штамм вируса Эбола. Симптомы включают высокую температуру, рвоту, диарею и кровотечения.

Вирус Эбола — это инфекционное заболевание, которое впервые выявили в Африке в 1976 году. Он передаётся через контакт с кровью и жидкостями больного человека или животного и вызывает тяжёлую лихорадку с симптомами вроде высокой температуры, рвоты, диареи и кровотечений. Болезнь отличается высоким уровнем смертности, однако существует вакцина Ervebo, которая помогает защититься от заирского штамма вируса. Основные меры борьбы включают раннее выявление случаев и строгий контроль за распространением инфекции.

В регион направлена группа быстрого реагирования, к которой присоединились эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области эпидемиологии, инфекционного контроля, лабораторной диагностики и лечения. Также в Касаи работают специалисты по взаимодействию с населением.

ВОЗ доставляет в провинцию средства индивидуальной защиты, мобильное лабораторное оборудование и медицинские материалы. Однако доступ к району осложнён: дорога от столицы провинции, города Чикапа, занимает более суток, а авиасообщение ограничено.

«Мы действуем решительно, чтобы как можно скорее остановить распространение вируса и защитить сообщества», — заявил региональный директор ВОЗ по Африке Мохамед Джанаби, подчеркнув, что Конго имеет большой опыт борьбы со вспышками подобных инфекций.

В стране создан запас препаратов и доз вакцины Ervebo против данного типа вируса. В ближайшее время она будет доставлена в Касаи для иммунизации контактных лиц и медицинских работников.

Напомним, последняя вспышка Эболы в ДР Конго была зафиксирована в апреле 2022 года в Экваториальной провинции и была ликвидирована менее чем за три месяца. В провинции Касаи случаи заболевания регистрировались ранее — в 2007 и 2008 годах. Всего в стране с 1976 года произошло 15 вспышек вируса.