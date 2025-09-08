США ужесточили правила выдачи туристических виз

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Власти США ужесточили правила выдачи иностранцам неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2. Согласно распоряжению, о котором Госдепартамент сообщил в субботу, 6 сентября, теперь подавать документы на их получение можно будет только в стране своего гражданства или постоянного проживания.

При этом для граждан 17 стран, в которых выдача таких виз приостановлена, назначены определенные посольства и консульства, где они могут подать заявления. Так, россияне смогут сделать это только в посольствах США в Астане и Варшаве, граждане Беларуси - в Варшаве или Вильнюсе, а Украины - в Варшаве и Кракове.

До сих пор пройти собеседование и подать на визу такого типа можно было в любой стране. Записи на уже запланированные собеседования остаются в силе.

Новые правила не распространяются на визы типов A, G, C-2, C-3, визы НАТО, а также на дипломатические и служебные визы любого типа или визы, связанные с поездками, подпадающими под Соглашение о штаб-квартире ООН. В сообщении Госдепа оговаривается, что в редких случаях возможны исключения по гуманитарным причинам, а также вопросам медицины или внешней политики.