Главы МИД Казахстана и Украины провели телефонный разговор

CentralAsia (KZ) -  Главы МИД Казахстана и Украины Мурат Нуртлеу и Андрей Сибига в субботу провели телефонные переговоры, сообщило казахстанское внешнеполитическое ведомство, добавив, что разговор состоялся «по инициативе украинской стороны».

«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и выразили обоюдную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах», - говорится в сообщении МИДа Казахстана.

Нуртлеу «подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по достижению прочного мира на основе принципов международного права», отметили также в МИД.

На сайте министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги размещена подобная информация с небольшим дополнением: «Глава МИД проинформировал собеседника об усилиях Украины по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Министр также отметил, что Казахстан является одним из приоритетных партнеров Украины в Центрально-Азиатском регионе.

