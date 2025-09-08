В Стамбуле проходят массовые акции протеста

CentralAsia (CA) - В Стамбуле начались акции протеста возле офиса оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) после отстранения руководства партии, включая лидера Озгюра Челика, от исполнения обязанностей, передав управление временному совету, передает Hurriyet.

Solcu Gazete публикует видео, на которых видны столкновения протестующих с полицейскими, а также так называемые «кастрюльные акции»: митингующие идут по улицам и бьют по кастрюлям в знак протеста против действий властей.

Решение об отстранении руководства стамбульского отделения НРП вынес 45-й гражданский суд первой инстанции Стамбула 2 сентября, аннулировав результаты прошедшего в 2023 году съезда, на котором было избрано руководство этого офиса. Решение принято в рамках иска о нарушениях при проведении съезда и голосования.

Временный совет стамбульского отделения НРП возглавил Гюрсель Текин. Он объявил, что в понедельник выйдет на работу. После этого перед штаб-квартирой усилили меры безопасности: полицейские перекрыли въезды и входы в здание.

Кроме того, канцелярия губернатора Стамбула объявила о трехдневном запрете на собрания, демонстрации, заявления для прессы и распространение листовок в нескольких районах города. Запрет продлится с 20:00 7 сентября до 23:59 10 сентября и распространяется на районы Бешикташ, Бейоглу, Эйюпсултан, Кагытхан, Сарыер (там находится офис стамбульского отделения НРП) и Шишли.

Лидер НРП Озгюр Озель призывал отменить решение суда об отстранении Челика и остального руководства стамбульского отделения партии. «Вы совершили историческую ошибку <...>, это мое последнее предупреждение», — приводит его слова Milliyet.

Молодежные отделения НРП до принятия запрета на проведение митингов заявили, что «не отдадут нашу демократию доверенным лицам», и призвали приходить к офису стамбульского отделения партии, передает Cumhurriyet.

Министр внутренних дел Али Ерликая в ответ заявил, что «игнорирование судебных решений и попытки вывести людей на улицы — это явное пренебрежение законом». «Государство будет решительно принимать необходимые меры против каждой незаконной попытки. Мы никогда не позволим, чтобы общественный порядок и спокойствие нашей страны нарушались, а уличные звонки провоцировались на улицы», — написал он в Х.

Главное управление безопасности (EGM) Турции объявило о задержании 14 подозреваемых менеджеров аккаунтов, которые, «как считается, распространяли провокационный и дезинформационный контент в рамках преступлений «разжигание общественности к ненависти и вражде» и «подстрекательство к совершению преступлений».

Отстранение руководства стамбульского отделения РНП последовало за арестом бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является одним из лидеров этой партии, в мае. Имамоглу считался главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года.

Главу Стамбула арестовали по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Всего были выданы ордера в отношении ста человек. Сам Имамоглу и РНП сочли преследование политическим. После задержания Имамоглу в Стамбуле вспыхнули протесты, были задержаны сотни людей.