Таджикский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Мухаммади Раджабов на соревнованиях

CentralAsia (TJ) - Таджикский гребец Мухаммади Раджабов завоевал бронзовую медаль на прошедшем в венгерском городе Дьёре 4-7 сентября чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях. В соревнованиях участвуют около 500 спортсменов из более 40 стран.

Мухаммади Раджабов пришел третьим на дистанции 14,4 км в каноэ С-1 среди юниоров.

Впервые за годы независимости таджикский спортсмен взошел на пьедестал чемпионата мира по гребле среди юниоров.

Раджабов тренируется в школе олимпийского резерва №4 по плаванию и прыжкам в воду в Душанбе под руководством наставника Тохира Нурмухаммади. В последние годы Федерация гребного спорта республики старается готовить и развивать молодых спортсменов.

В интервью «Азия-Плюс» после финала Раджабов сказал, что награда далась нелегко:

«Это было тяжёлое испытание. Темп был высоким с первых метров, соперники атаковали на каждом повороте, но я рад, что смог выдержать и принести медаль своей стране».

Турнир в Дьёре собрал лучших гребцов мира и охватил короткие, длинные и параканоэ-дистанции:

- короткая дистанция (3,4 км): байдарки и каноэ среди юниоров и взрослых;

- длинная дистанция (до 26,2 км): марафоны среди юниоров, молодёжи и взрослых спортсменов;

- параканоэ (8,2-11,8 км): отдельные дисциплины для мужчин и женщин.

Историческая бронза в Дьёре – не первый большой успех молодого таджикского спортсмена. В июне 2025 года Мухаммади Раджабов завоевал золото на чемпионате Азии по гребле среди юниоров в Паттайе (Таиланд), уверенно выиграв дистанцию 1000 м. В прошлом сезоне он также стал чемпионом Азии на той же дистанции и взял серебро на 200-метровке.

