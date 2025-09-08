Жители Земли наблюдали за «кровавой Луной». Фото из разных городов мира

- Азия и мир, общество
CentralAsia (CA) - В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года жители Земли стали свидетелями редкого астрономического явления – полного лунного затмения, которое по-другому называют «кровавой Луной».
В отличие от «голубой» или «клубничной» Луны, получившей свое название в зависимости от времени года, когда она появляется, «кровавая Луна» получила свое название из-за красного оттенка, который она приобретает во время затмения. Когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию, красноватый оттенок возникает из-за преломления солнечных лучей по внешнему краю тени затмения на лунной поверхности.
Затмение продлилось с 11:28 до 16:55 по восточному времени (Eastern Time на 10:00 часов позади времени в Бишкеке). Главным событием стало необычайно долгая полная фаза, которая длилась 82 минуты с 13:30 до 14:52 по восточному времени.