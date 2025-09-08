Токаев предложил упразднить сенат и сделать парламент Казахстана однопалатным

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания народу предложил реформировать парламент страны. Он призвал сделать его однопалатным, упразднив сенат.

Глава государства напомнил, что ему довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу он всегда воспринимал как большую честь и ответственность.

«Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, всё же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию», - добавил он.

Токаев отметил, что это очень серьезный вопрос и «спешка в его решении совершенно неуместна».

«Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте», - отметил он.

Токаев подчеркнул, что если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного парламента, то такой парламент, «следует избирать только по партийным спискам».

«Таким образом, нынешний состав мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий. И сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов», - сказал глава Казахстана.

У политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе, добавил он.

Нынешний парламент Казахстана с 1995 года состоит из двух палат: мажилис - нижняя палата, и сенат - верхняя палата.

