Токаев планирует представить предложения по реформированию ООН

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в Послании народу о планах выступить на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединённых Наций», – рассказал президент.

Прежде всего необходимо реформировать Совет безопасности ООН, уверен глава государства. При этом, по его мнению, у ООН нет альтернативы в качестве основной площадки для дипломатического решения международных проблем.

«Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве президента Трампа», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высказался о торжественных мероприятиях, состоявшихся в Москве и Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Как подчеркнул глава государства, их следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов погибших и предостережение от пересмотра итогов войны и попыток развязать новый мировой конфликт.

«Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далёкими от нас. На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений... Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с ЕС», – рассказал президент.

