Власти Узбекистана разрешили использовать имена и другие слова в автомобильных номерах

CentralAsia (UZ) - С 1 января 2026 года в Узбекистане разрешат оформлять уникальные автомобильные номера, состоящие из оригинальной комбинации букв и (или) цифр. Например, можно использовать свое имя, название города, другие слова. Основное ограничение — в номере должно быть не более шести знаков. О нововведении сообщает УзА со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Согласно документу, право выдавать автовладельцам уникальные номера, не укладывающиеся в общепринятый шаблон, предоставлено государственному унитарному предприятию «Узавтомотобелги».

Такие номерные знаки будут реализовываться, исходя из спроса и предложения населения, посредством открытых электронных аукционов.

Подчеркивается, что при этом новые номера не должны дублировать уже действующие, а также нести смысловой нагрузки, противоречащей законодательству страны и нормам морали.

Например, после вступления порядка в силу на улицах узбекских городов можно будет увидеть машины с такими номерами как SARVAR, AZIZA или BUXORO, QARSHI и прочее.

В Узбекистане очень популярны так называемые «красивые» номера, содержащие одинаковые цифры или оригинальные комбинации чисел. Зачастую на онлайн-торгах автомобилисты отдают за такие знаки баснословные суммы. Так, очередной рекорд был установлен в июне текущего года. Номер 10 777 ZZZ ушел с молотка более чем за 1,5 млрд сумов (свыше $122 тысяч) с учетом залога и комиссионных сборов. Отмечалось, что стартовая цена лота составляла 187,5 млн сумов ($15 тысяч) и в итоге увеличилась в 8 раз.

До этого случая рекорд удерживал номер 01 888 BBB, который с учетом всех дополнительных административных расходов обошелся покупателю в 1,1 млрд сумов ($88,6 тысячи).