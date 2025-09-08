Главком ВСУ: Силы РФ втрое превосходят украинские, на ключевых направлениях — в 4–6 раз

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Армия РФ имеет преимущество над ВСУ в силах и средствах в три-шесть раз. Об этом написал в своем Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«В настоящее время противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз», - сказано в публикации главкома.

Также Сырский сообщил, что август стал месяцем организационных изменений в Вооружённых силах. По его словам, в армии завершается переход на корпусную систему: армейские корпуса получают полномочия, формируют штат войск и зоны ответственности.

Он подчеркнул, что эта реформа уже начинает давать результаты: управление войсками становится более эффективным и результативным.

Сырский заявил, что в августе украинская армия сосредоточилась на сдерживании врага и нанесении ему максимальных потерь. РФ не удалось реализовать планы наступления у Покровска и на Запорожье.

Главком ВСУ также отчитался о восстановлении контроля над 58 кв. км территории Украины в августе. Российские войска, заявил Сырский, на Добропольском направлении захватили 13,5 кв. км, потеряли — 25,5 кв. км. На Покровском направлении — захватили 5 кв. км, потеряли 26 кв. км.

Как сообщил Сырский, украинские беспилотники в августе поразили более 67 тыс. российских объектов. В частности, дальнобойные дроны поразили 60 целей на территории России.