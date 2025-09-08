Токаев поручил создать в Казахстане криптовалютный резерв на базе Нацбанка

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания Государственного фонда цифровых активов, выступая с ежегодным посланием к народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Новый фонд должны создать на базе Инвестиционной корпорации Национального банка Казахстана, сообщили в пресс-службе президента. По словам Токаева, «стратегический крипторезерв» будет формироваться из ряда перспективных криптовалют.

«Следует ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов. На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада», — заявил Токаев.

Инициатива стала частью поручений по ускоренному формированию экосистемы цифровых активов. Власти также намерены масштабировать использование цифрового тенге — его применение планируется расширить с проектов Национального фонда на республиканский и местные бюджеты, а также бюджеты госхолдингов.

Дополнительно президент поручил правительству и Нацбанку разработать программу инвестирования в высокотехнологичные отрасли объемом до $1 млрд и подготовить закон о банках с акцентом на финтех и либерализацию оборота цифровых активов.

«Мною поставлена стратегическая задача превращения Казахстана в цифровую страну», — сказал Токаев. По его словам, трансформация должна быть проведена в течение трех лет.

В апреле Нацбанк Казахстана анонсировал создание лицензированного сервиса для легального обмена криптовалют. Он будет работать по всей стране, а не только в рамках МФЦА и должен заменить нерегулируемые зарубежные площадки. Сейчас Нацбанк готовит законодательные поправки. Ожидается, что регулирование цифровых активов вступит в силу в начале 2026 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения