Грозы и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будет определять западный циклон, с которым в большинстве регионов пройдут дожди с грозами и усилится ветер, сообщили в «Казгидромете».

На севере, 9 и 10 сентября – на северо-западе, 9-11 сентября – на востоке, 10 и 11 сентября – на юго-востоке и в центре республики ожидаются сильный дождь, град и шквальный ветер. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы возможны туманы. На юге ожидается пыльная буря.

Температура в большинстве регионов понизится, лишь на юго-западе и юго-востоке она существенно не изменится:

на западе: ночью – 5-16, днём – 18-25 градусов;

на северо-западе: ночью – 1-11, днём – 8-16 градусов;

на севере: ночью – 5-10, днём – 9-15 градусов;

в центре: ночью – 5-13, днём – 13-21 градус;

на востоке: ночью – 3-11, днём – до 10-20 градусов;

на юге: ночью – 10-20, ночью – 23-33 градуса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения