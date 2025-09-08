Самые «сильные» паспорта мира: Какие места заняли страны Центральной Азии?

- Азия и мир, общество
17:26, 08 сентября 2025
17:28, 08 сентября 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Лидером обновленного рейтинга Henley Passport Index стал паспорт Сингапура — его граждане могут посещать без визы 193 страны.
Henley Passport Index — это глобальный индекс, который оценивает свободу передвижения граждан той или иной страны. Основа рейтинга — база данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), где фиксируются визовые режимы для обладателей паспортов 199 государств.
Методология проста: чем больше стран доступно без визы, тем выше «сила паспорта». В индексе учитываются три категории поездок: безвизовый въезд, оформление визы по прибытии, электронные визы, которые легко оформляются онлайн.
Среди стран Центральной Азии лидером является Казахстан 61-е место, казахстанцам открыт безвизовый въезд в 79 государств. Далее идут:
- Кыргызстан — 71 место (безвизовый въезд в 63 государства)
- Узбекистан — 72 место (безвизовый въезд в 62 государства)
- Таджикистан — 78 место (безвизовый въезд в 56 государств)
- Туркменистан — 84 место (безвизовый въезд в 49 государств)
Полный список стран и количество государств, которые их граждане могут посещать без визы:
1. Сингапур — 193
2. Южная Корея — 190
2. Япония — 190
3. Германия — 189
3. Дания — 189
3. Ирландия — 189
3. Испания — 189
3. Италия — 189
3. Финляндия — 189
3. Франция — 189
4. Австрия — 188
4. Бельгия — 188
4. Люксембург — 188
4. Нидерланды — 188
4. Норвегия — 188
4. Португалия — 188
4. Швеция — 188
5. Греция — 187
5. Новая Зеландия — 187
5. Швейцария — 187
6. Великобритания — 186
7. Австралия — 185
7. Венгрия — 185
7. Мальта — 185
7. Польша — 185
7. Чехия — 185
8. Канада — 184
8. Объединенные Арабские Эмираты — 184
8. Эстония — 184
9. Латвия — 183
9. Словакия — 183
9. Словения — 183
9. Хорватия — 183
10. Исландия — 182
10. Литва — 182
10. Соединенные Штаты — 182
11. Лихтенштейн — 181
11. Малайзия — 181
12. Кипр — 178
13. Болгария — 177
13. Монако — 177
13. Румыния — 177
14. Чили — 176
15. Андорра — 171
16. Аргентина — 170
16. Бразилия — 170
16. Гонконг (САР Китай) — 170
16. Сан-Марино — 170
17. Израиль — 168
18. Бруней — 164
19. Барбадос — 163
20. Багамы — 159
21. Мексика — 158
22. Уругвай — 157
23. Сейшельские Острова — 156
23. Сент-Винсент и Гренадины — 156
24. Ватикан — 154
24. Сент-Китс и Невис — 154
25. Антигуа и Барбуда — 152
26. Коста-Рика — 149
26. Маврикий — 149
27. Панама — 148
28. Гренада — 147
28. Тринидад и Тобаго — 147
28. Украина — 147
29. Парагвай — 146
29. Сент-Люсия — 146
30. Доминика — 144
30. Макао (САР Китай) — 144
31. Перу — 143
32. Сербия — 138
32. Тайвань (Китайский Тайбэй) — 138
33. Сальвадор — 135
34. Гватемала — 134
34. Соломоновы Острова — 134
35. Колумбия — 132
36. Гондурас — 131
37. Самоа — 129
37. Северная Македония — 129
37. Тонга — 129
38. Маршалловы Острова — 128
38. Черногория — 128
39. Никарагуа — 127
39. Тувалу — 127
40. Албания — 123
40. Босния и Герцеговина — 123
40. Грузия — 123
40. Кирибати — 123
40. Микронезия — 123
40. Острова Палау — 123
41. Молдова — 121
42. Венесуэла — 119
43. Российская Федерация — 114
43. Турция — 114
44. Катар — 112
45. Южно-Африканская Республика — 103
46. Белиз — 102
47. Кувейт — 100
48. Восточный Тимор — 95
49. Эквадор — 94
50. Мальдивы — 93
51. Гайана — 91
51. Саудовская Аравия — 91
52. Бахрейн — 90
52. Вануату — 90
52. Фиджи — 90
53. Оман — 89
54. Ямайка — 88
55. Науру — 87
56. Папуа - Новая Гвинея — 86
57. Ботсвана — 85
58. Китай — 83
59. Косово — 82
60. Беларусь — 81
60. Таиланд — 81
61. Казахстан — 79
62. Боливия — 78
62. Намибия — 78
62. Суринам — 78
63. Лесото — 76
64. Индонезия — 74
64. Эсватини — 74
65. Доминиканская Республика — 73
65. Малави — 73
65. Марокко — 73
66. Азербайджан — 71
66. Гамбия — 71
66. Кения — 71
67. Танзания — 70
68. Гана — 69
69. Армения — 67
69. Бенин — 67
69. Замбия — 67
69. Острова Зеленого Мыса — 67
69. Тунис — 67
69. Уганда — 67
70. Монголия — 65
70. Сьерра-Леоне — 65
70. Филиппины — 65
71. Зимбабве — 63
71. Кыргызстан — 63
71. Руанда — 63
72. Мозамбик — 62
72. Узбекистан — 62
73. Сан-Томе и Принсипи — 61
74. Куба — 60
74. Того — 60
75. Буркина-Фасо — 59
75. Кот-д'Ивуар — 59
75. Сенегал — 59
76. Габон — 58
76. Индия — 58
76. Мадагаскар — 58
77. Гвинея — 57
77. Мавритания — 57
77. Нигер — 57
78. Таджикистан — 56
78. Экваториальная Гвинея — 56
79. Алжир — 55
79. Мали — 55
80. Гвинея-Бисау — 54
81. Гаити — 52
81. Коморские острова — 52
81. Чад — 52
82. Бутан — 51
82. Иордания — 51
82. Камбоджа — 51
82. Либерия — 51
82. Центральноафриканская Республика — 51
83. Вьетнам — 50
84. Египет — 49
84. Камерун — 49
84. Туркменистан — 49
85. Ангола — 48
85. Бурунди — 48
85. Конго (Респ.) — 48
86. Джибути — 47
86. Лаос — 47
87. Нигерия — 45
87. Эфиопия — 45
88. Ливан — 44
88. Мьянма — 44
89. Конго (Дем. Респ.) — 43
89. Южный Судан — 43
90. Иран — 42
90. Шри-Ланка — 42
91. Судан — 41
92. Северная Корея — 40
93. Бангладеш — 39
93. Палестинские территории — 39
93. Эритрея — 39
94. Ливия — 38
94. Непал — 38
95. Йемен — 32
95. Пакистан — 32
95. Сомали — 32
96. Ирак — 30
97. Сирия — 27
98. Афганистан — 25.