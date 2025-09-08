Самые «сильные» паспорта мира: Какие места заняли страны Центральной Азии?

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Лидером обновленного рейтинга Henley Passport Index стал паспорт Сингапура — его граждане могут посещать без визы 193 страны.

Henley Passport Index — это глобальный индекс, который оценивает свободу передвижения граждан той или иной страны. Основа рейтинга — база данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), где фиксируются визовые режимы для обладателей паспортов 199 государств.

Методология проста: чем больше стран доступно без визы, тем выше «сила паспорта». В индексе учитываются три категории поездок: безвизовый въезд, оформление визы по прибытии, электронные визы, которые легко оформляются онлайн.

Среди стран Центральной Азии лидером является Казахстан 61-е место, казахстанцам открыт безвизовый въезд в 79 государств. Далее идут:

Кыргызстан — 71 место (безвизовый въезд в 63 государства)

Узбекистан — 72 место (безвизовый въезд в 62 государства)

Таджикистан — 78 место (безвизовый въезд в 56 государств)

Туркменистан — 84 место (безвизовый въезд в 49 государств)

Полный список стран и количество государств, которые их граждане могут посещать без визы:

1. Сингапур — 193

2. Южная Корея — 190

2. Япония — 190

3. Германия — 189

3. Дания — 189

3. Ирландия — 189

3. Испания — 189

3. Италия — 189

3. Финляндия — 189

3. Франция — 189

4. Австрия — 188

4. Бельгия — 188

4. Люксембург — 188

4. Нидерланды — 188

4. Норвегия — 188

4. Португалия — 188

4. Швеция — 188

5. Греция — 187

5. Новая Зеландия — 187

5. Швейцария — 187

6. Великобритания — 186

7. Австралия — 185

7. Венгрия — 185

7. Мальта — 185

7. Польша — 185

7. Чехия — 185

8. Канада — 184

8. Объединенные Арабские Эмираты — 184

8. Эстония — 184

9. Латвия — 183

9. Словакия — 183

9. Словения — 183

9. Хорватия — 183

10. Исландия — 182

10. Литва — 182

10. Соединенные Штаты — 182

11. Лихтенштейн — 181

11. Малайзия — 181

12. Кипр — 178

13. Болгария — 177

13. Монако — 177

13. Румыния — 177

14. Чили — 176

15. Андорра — 171

16. Аргентина — 170

16. Бразилия — 170

16. Гонконг (САР Китай) — 170

16. Сан-Марино — 170

17. Израиль — 168

18. Бруней — 164

19. Барбадос — 163

20. Багамы — 159

21. Мексика — 158

22. Уругвай — 157

23. Сейшельские Острова — 156

23. Сент-Винсент и Гренадины — 156

24. Ватикан — 154

24. Сент-Китс и Невис — 154

25. Антигуа и Барбуда — 152

26. Коста-Рика — 149

26. Маврикий — 149

27. Панама — 148

28. Гренада — 147

28. Тринидад и Тобаго — 147

28. Украина — 147

29. Парагвай — 146

29. Сент-Люсия — 146

30. Доминика — 144

30. Макао (САР Китай) — 144

31. Перу — 143

32. Сербия — 138

32. Тайвань (Китайский Тайбэй) — 138

33. Сальвадор — 135

34. Гватемала — 134

34. Соломоновы Острова — 134

35. Колумбия — 132

36. Гондурас — 131

37. Самоа — 129

37. Северная Македония — 129

37. Тонга — 129

38. Маршалловы Острова — 128

38. Черногория — 128

39. Никарагуа — 127

39. Тувалу — 127

40. Албания — 123

40. Босния и Герцеговина — 123

40. Грузия — 123

40. Кирибати — 123

40. Микронезия — 123

40. Острова Палау — 123

41. Молдова — 121

42. Венесуэла — 119

43. Российская Федерация — 114

43. Турция — 114

44. Катар — 112

45. Южно-Африканская Республика — 103

46. Белиз — 102

47. Кувейт — 100

48. Восточный Тимор — 95

49. Эквадор — 94

50. Мальдивы — 93

51. Гайана — 91

51. Саудовская Аравия — 91

52. Бахрейн — 90

52. Вануату — 90

52. Фиджи — 90

53. Оман — 89

54. Ямайка — 88

55. Науру — 87

56. Папуа - Новая Гвинея — 86

57. Ботсвана — 85

58. Китай — 83

59. Косово — 82

60. Беларусь — 81

60. Таиланд — 81

61. Казахстан — 79

62. Боливия — 78

62. Намибия — 78

62. Суринам — 78

63. Лесото — 76

64. Индонезия — 74

64. Эсватини — 74

65. Доминиканская Республика — 73

65. Малави — 73

65. Марокко — 73

66. Азербайджан — 71

66. Гамбия — 71

66. Кения — 71

67. Танзания — 70

68. Гана — 69

69. Армения — 67

69. Бенин — 67

69. Замбия — 67

69. Острова Зеленого Мыса — 67

69. Тунис — 67

69. Уганда — 67

70. Монголия — 65

70. Сьерра-Леоне — 65

70. Филиппины — 65

71. Зимбабве — 63

71. Кыргызстан — 63

71. Руанда — 63

72. Мозамбик — 62

72. Узбекистан — 62

73. Сан-Томе и Принсипи — 61

74. Куба — 60

74. Того — 60

75. Буркина-Фасо — 59

75. Кот-д'Ивуар — 59

75. Сенегал — 59

76. Габон — 58

76. Индия — 58

76. Мадагаскар — 58

77. Гвинея — 57

77. Мавритания — 57

77. Нигер — 57

78. Таджикистан — 56

78. Экваториальная Гвинея — 56

79. Алжир — 55

79. Мали — 55

80. Гвинея-Бисау — 54

81. Гаити — 52

81. Коморские острова — 52

81. Чад — 52

82. Бутан — 51

82. Иордания — 51

82. Камбоджа — 51

82. Либерия — 51

82. Центральноафриканская Республика — 51

83. Вьетнам — 50

84. Египет — 49

84. Камерун — 49

84. Туркменистан — 49

85. Ангола — 48

85. Бурунди — 48

85. Конго (Респ.) — 48

86. Джибути — 47

86. Лаос — 47

87. Нигерия — 45

87. Эфиопия — 45

88. Ливан — 44

88. Мьянма — 44

89. Конго (Дем. Респ.) — 43

89. Южный Судан — 43

90. Иран — 42

90. Шри-Ланка — 42

91. Судан — 41

92. Северная Корея — 40

93. Бангладеш — 39

93. Палестинские территории — 39

93. Эритрея — 39

94. Ливия — 38

94. Непал — 38

95. Йемен — 32

95. Пакистан — 32

95. Сомали — 32

96. Ирак — 30

97. Сирия — 27

98. Афганистан — 25.