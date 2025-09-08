экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США депортировали в Узбекистан ещё 39 граждан
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Из США в Узбекистан 7 сентября были доставлены 39 граждан, депортированных в связи с отсутствием законных оснований для пребывания в Соединённых Штатах. Об этом сообщило американское посольство в Ташкенте.

«Рейс стал очередным в серии продолжающихся действий Соединённых Штатов по обеспечению безопасности своих границ», — отмечается в сообщении.

«США привержены делу прекращения нелегальной иммиграции и защиты границ страны и граждан. Лица, незаконно въехавшие в Соединённые Штаты, будут приговорены к тюремному заключению и депортации», — предупредили в дипломатической миссии.

В то же время США «подтверждают глубокую признательность правительству Узбекистана за тесное сотрудничество в содействии операциям по депортации», отмечается в сообщении.

В апреле специальным рейсом Нью-Йорк — Ташкент в Узбекистан были возвращены более 100 человек, находящихся в США незаконно. Рейс был организован совместно властями двух стран.

США ежегодно высылают из страны сотни узбекистанцев. Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года были депортированы 572 узбекистанца. Это в 6,5 раза больше, чем за такой же период 2023 года.

