Парламент Франции отправил правительство в отставку

Франсуа Байру

CentralAsia (CA) - Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия премьер-министру страны Франсуа Байру. Его правительство уйдет в отставку после девяти месяцев пребывания у власти, передает France 24.

Против Байру проголосовали 364 депутата. В его поддержку отдали 194 голоса. Голосование инициировал он сам — после кризиса, вызванного его планом «жесткой экономии», в рамках которого он предлагал сократить госрасходы почти на 44 миллиарда евро для снижения государственного долга Франции. Байру, в частности, предлагал заморозить налоговые ставки, а также социальные выплаты и пенсии на текущем уровне.

Ожидается, что 9 сентября Байру подаст прошение об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он стал шестым премьер-министром при Макроне с момента его избрания в 2017 году и пятым — с 2022 года.