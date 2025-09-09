Монгольские шашисты завоевали золото и серебро в Японии на командном чемпионате Азии

CentralAsia (MNG) -

Командный чемпионат Азии по стоклеточным шашкам, проходивший в Токио (Япония) в дисциплинах рапид и блиц, завершился успешно для сборной Монголии.

В составе монгольской команды вошли гроссмейстер СУХБАТ Цогтбаатар и мастер Всемирной федерации шашек ДААРИЙМАА Эрдэнэсайхан, а также мастера спорта ХАНГАЙ Нямбаяр и ЭРМУУНЗАЯА Баянмөнх.

Монгольские шашисты завоевали в общей сложности золотую (рапид) и серебряную (блиц) медали. В частности, в рапиде наша команда завоевала золотую медаль, обыграв Тайвань со счётом 8:0, первую и вторую команды Японии – по 8:0, Макао – 7:1, Гонконг – 8:0 и Китай – 5:3.

При счете 3:3 между Монголией и Китаем мастер Всемирной федерации шашек ДААРИЙМАА Эрдэнэсайхан принесла команде решающее очко, победив мастера спорта международного класса САЙЮ Гансухэ из Китая.

В блиц-соревновании сборная Монголии обыграла команды Тайваня, Макао, Японии I и II со счетом 8:0, а также Гонконга — 7:1, но в финале уступила Китаю 1:7, став обладателем серебряной медали.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения