Корейская блогерша-путешественник погибла после падения с монгольского вулкана

- 5:47, 09 сентября 2025
CentralAsia (MNG) -
Корейская блогерша-путешественник в возрасте 20 лет погибла, упав во время фотосъемки на вулканическом туристическом объекте на севере Монголии. Об этом сообщает 중앙일보.
Министерство иностранных дел сообщило 7 сентября, что женщина, известная только как г-жа А., погибла 28 августа при падении вулкана Урантогоо. У неё было около 90 000 подписчиков в социальных сетях, и в тот момент она путешествовала по региону.
Представитель министерства сообщил: «Предположительно, она потеряла равновесие и упала из-за внезапного сильного ветра во время фотосъемки на вулкане. Точные обстоятельства происшествия расследуются совместно с местными властями».
Вулкан Урантогоо, одна из известных туристических достопримечательностей Монголии, расположен на высоте 1680 метров. Диаметр его кратера составляет 500–600 метров, а глубина — 50–60 метров.
Хотя вулкан неактивен, его дно покрыто травой и содержит небольшие пруды. Это место популярно среди любителей пеших прогулок, особенно в близлежащем районе Хубсугул, излюбленном месте корейских путешественников.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews