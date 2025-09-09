Корейская блогерша-путешественник погибла после падения с монгольского вулкана

Вулкан Урантогоо, один из самых известных вулканических туристических объектов Монголии // Изображение взято с сайта Escape to Mongolia

Корейская блогерша-путешественник в возрасте 20 лет погибла, упав во время фотосъемки на вулканическом туристическом объекте на севере Монголии. Об этом сообщает 중앙일보.

Министерство иностранных дел сообщило 7 сентября, что женщина, известная только как г-жа А., погибла 28 августа при падении вулкана Урантогоо. У неё было около 90 000 подписчиков в социальных сетях, и в тот момент она путешествовала по региону.

Представитель министерства сообщил: «Предположительно, она потеряла равновесие и упала из-за внезапного сильного ветра во время фотосъемки на вулкане. Точные обстоятельства происшествия расследуются совместно с местными властями».

Вулкан Урантогоо, одна из известных туристических достопримечательностей Монголии, расположен на высоте 1680 метров. Диаметр его кратера составляет 500–600 метров, а глубина — 50–60 метров.

Хотя вулкан неактивен, его дно покрыто травой и содержит небольшие пруды. Это место популярно среди любителей пеших прогулок, особенно в близлежащем районе Хубсугул, излюбленном месте корейских путешественников.

