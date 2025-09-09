Турция полностью поддержит проект новой онкологической больницы в Монголии

Министр здравоохранения Турецкой Республики Кемаль Мемишоглу находится с визитом в Монголии.

На официальной встрече министры здравоохранения двух стран обменялись мнениями по следующим направлениям совместной деятельности:

Онкологический центр-2

Г-н Кемаль Мемисоглу заявил, что наша страна полностью поддержит проект новой монгольской онкологической больницы, которая пока находится на стадии проектирования. Он подчеркнул, что особое внимание глав двух государств к строительству новой онкологической больницы является большой поддержкой для продвижения проекта. По его словам, новая больница станет символом дружбы между Монголией и Турцией.

Строительство Онкологического центра-2 потребует самых разных ресурсов, включая финансовые, человеческие, а также технические и технологические ресурсы, поэтому г-н Кемаль Мемисоглу выразил свою полную поддержку, организовал в ближайшем будущем совещание для рассмотрения процесса проектирования и пригласил Министра здравоохранения Чинбурэна Жигжидсурэна посетить Турецкую Республику с официальными лицами.

Монголия усилит сотрудничество с Турцией в фармацевтической сфере

Турция производит 92 процента необходимой ей фармацевтической продукции в соответствии с европейскими стандартами.

Фармацевтическая промышленность Турции, существующая с 1900 года, стала опорой сектора здравоохранения. Однако Монголия импортирует 90% необходимых лекарств. Турция изучает возможность поставок в Монголию высококачественных лекарств по доступным ценам.

Турция будет сотрудничать с Монголией для улучшения экстренной помощи

Министр здравоохранения Чинбурэн Жигжидсурэн заявил, что Монголия — страна с огромным населением, разбросанным по обширным территориям, но службы экстренной медицинской помощи не должны оставаться в стороне.

За последние два десятилетия Турция стремительно развивала свой сектор здравоохранения и выразила готовность к сотрудничеству путем обмена передовым опытом в предоставлении медицинских услуг в соответствии с концепцией «Каждый человек имеет право на здоровье».

Монгольские врачи и медсестры пройдут обучение в Турции для повышения квалификации

За последние 20 лет более 100 врачей и медсестер из Монголии прошли долгосрочное и краткосрочное обучение в Турции с целью повышения своих профессиональных знаний.

Турция объявила о своем сотрудничестве в оказании помощи в удовлетворении неотложных потребностей в кадровых ресурсах новой онкологической больницы. Стороны договорились о совместной работе, чтобы помочь недавним выпускникам медицинских вузов стать высокоспециализированными и квалифицированными врачами.

Министр здравоохранения Турции г-н Кемаль Мемисоглу посетил Монголию с большой делегацией заместителей министра, членов парламента и официальных лиц.

«Пандемия COVID-19 и многие другие заболевания повышают потребность в инвестициях в сектор здравоохранения и укрепляют его. Для борьбы с различными заболеваниями необходимо безотлагательно внедрять технические, технологические и научные разработки. Наша страна уже вступила в новый этап развития и исследования применяемых сегодня методов лечения. Например, мы работаем над разработкой иммунотерапевтического препарата для лечения рака к концу 2026 года. Наша страна будет рада поделиться с вами своим богатым опытом и работать вместе», — сказал г-н Кемаль Мемисоглу.

«Главное желание любого министра здравоохранения — обеспечить долгую жизнь своим гражданам. Я рад сотрудничать с министром, хирургом-гепатологом, ради достижения этой цели. Хирургия — это командная работа. Надеюсь, что работа нашей команды по строительству новой онкологической больницы увенчается успехом, и тысячи монгольских семей будут жить в мире. Мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить работу, не теряя времени»», — заявил Чинбурэн Жигжидсурэн.

