За первые семь месяцев этого года Монголию посетили 457.2 тыс. иностранных туристов

По данным Национального статистического управления (НСУ) Монголии, за период с января по июль в Монголию было зарегистрировано в общей сложности 457 158 въездных туристических визитов владельцев иностранных паспортов.

Это на 21.5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наибольшее количество туристов за первые семь месяцев 2025 года – 120.9 тыс. – прибыло из Китая.

Далее следуют 120.6 тыс. туристов из России, 98 тыс. из Южной Кореи, 16.6 тыс. из Казахстана, 16.3 тыс. из Японии, 12 тыс. из США, 8.7 тыс. из Германии и 64.1 тыс. из других стран.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от экспорта минеральных ресурсов. Развитие туризма считается одним из приоритетов диверсификации экономики страны и повышения конкурентоспособности туристического сектора в условиях глобальной конкуренции.

По данным Министерства культуры, спорта, туризма и молодёжи, правительство Монголии приняло решение продлить туристическую программу «Годы посещения Монголии» до 2028 года в целях содействия развитию четырёхсезонного туризма в стране.

В 2024 году страну посетили 727 400 иностранных туристов, что принесло туристическому сектору $1.6 млрд.

