Польша открыла на своем национальном туристическом сайте специальный раздел, посвященный Монголии

CentralAsia (MNG) -

Президент Ассоциации польских СМИ Марек Трачик сообщил, что Республика Польша открыла специальный раздел на своем национальном туристическом сайте, посвященном Монголии, продвигая туристические возможности и публикуя туристические блоги, фотографии и информацию о стране.

По приглашению Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии, Посольства Монголии в Республике Польша и Европейского отделения Ассоциации туризма Монголии делегация Республики Польша посещает Монголию. В состав делегации входят: заместитель директора по развитию бизнеса туристической компании ITAKA Катажина Банковска, старший менеджер проектов по групповому и инсентив-туризму в RAINBOW Магдалена Дыбчиньска, председатель правления NEKERA Мацей Некель, заместитель главного редактора и арт-директор National Geographic Poland Агнешка Франус и генеральный директор INTIMATES TEAM Катажина Пышиньска, а также известные актеры и инфлюенсеры Республики Польша.

В ходе встречи было отмечено, что количество туристов из Польши сократилось на 28 процентов по сравнению с периодом до пандемии COVID, и состоялся обмен мнениями о совместной работе по увеличению этого числа и стимулированию потока групповых туристов.

В прошлом году Монголию посетили 1080 польских туристов, что является самым низким показателем по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим Марек Трачик, президент Ассоциации польской прессы, объявил о запуске туристического меню на туристическом сайте своей страны, чтобы познакомить с Монголией и популяризировать её среди своих граждан, и уже начал публиковать видеоблоги, фотографии и информацию о своих путешествиях по Монголии.

В этом разделе даже есть спецстраница Co zjeść w Mongolii? Kulinarna podróż po krainie stepów или «Что поесть в Монголии? Кулинарное путешествие по степям».

Они отправятся в Монголию по «Гобийскому маршруту путешествий», а генеральными организаторами поездки выступают ООО «New Tourist Tours», ООО «Tsolmon Travel», ООО «A Star Mongolia», ООО «Khishikdiamond», «Blue Tour», «Travel On LLC», «Millennium Tours» и ООО «Great Chinggis Expeditions».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения