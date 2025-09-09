Монголия и Узбекистан нацелились на стратегическое партнерство в добыче урана

Достигнуто важное соглашение о начале геологоразведочных работ

«Генеральный директор Узбекской иностранной геологической компании Хаитбой Оманов и главный геолог Института геологии урана и редких металлов АО «Навоийуран» Хусниддин Оловов провели переговоры с представителями монгольских компаний Mon-Atom и Adamas Mining», — сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на компании Navoiyuran.

В центре диалога были вопросы синергии в геологическом секторе, в частности, возможность совместной добычи урана на месторождениях компании Adamas Mining в Монголии в сочетании с проведением геологоразведочных работ на этих территориях и в прилегающих регионах.

Заинтересованные стороны достигли консенсуса относительно содействия взаимной передаче существующих геологических наборов данных и документации, проведения комплексной оценки материалов и формулирования соответствующих выводов.

Обсуждения проходили в синергетическом ключе и стали важным шагом в укреплении симбиотического сотрудничества в геологической сфере. Заинтересованные стороны выразили твёрдую уверенность в том, что совместные инициативы приведут к существенному прогрессу в развитии региональной экономики и научных инноваций.

Одновременно с этим в течение всего фискального периода с 2019 по 2024 год двусторонний товарооборот рос в геометрической прогрессии, увеличившись более чем в десять раз — с $1.9 млн до $20.4 млн.

