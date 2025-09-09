В аймаке Сэлэнгэ введут в эксплуатацию автоматический комбикормовый завод

CentralAsia (MNG) -

Строительство агропарка Mimo в сомоне Баруунбурэн аймака Сэлэнгэ идет полным ходом и готов к эксплуатации.

Впервые в регионе компания Mimo Mineral Premix Company построила крупномасштабный завод по производству 50 тонн специальных комбикормов в сутки.

Автоматизированный комбикормовый завод Mimo Agro Park начнет работу 30 сентября этого года.

Ранее предприятие производило 5 тонн комбикормов в сутки, но завод увеличил мощности в 10 раз. Это привело к увеличению производства научно обоснованных минеральных кормов и снижению цен.

Корма, содержащие пшеницу, кукурузу, ячмень, овес и бобы, обогащаются минералами с использованием современных технологий для производства кормов специальной рецептуры.

Было подчеркнуто, что создание местного завода по производству минеральных кормовых добавок Mimo для скота со специальными ингредиентами позволило скотоводам сэкономить транспортные расходы и время, а расширение мощностей завода привело к увеличению числа рабочих мест.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения