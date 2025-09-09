Экспорт Монголии упал на 13.8% за 8 месяцев

По официальным данным, опубликованным в понедельник, за первые восемь месяцев 2025 года Монголия экспортировала товаров и сырья на сумму 9.1 млрд долларов США, что на 13.8% меньше, чем годом ранее.

Местные эксперты считают, что это результат некомпетентности правящей Монгольской народной партии и чрезмерного расточительного бюджетирования.

Товары горнодобывающей промышленности, такие как медь, железная руда и необработанное или полуобработанное золото, составили 93 процента от общего объема экспорта Монголии за этот период.

Между тем, в Монголию было импортировано товаров и сырья на сумму $7.5 млрд, что на 0.3% меньше, чем годом ранее.

Согласно данным, около 18.3% импорта пришлось на нефтепродукты, а 11% — на легковые автомобили.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

