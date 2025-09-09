Премьер Израиля призвал жителей Газы покинуть город перед израильской военной операцией

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал жителей города Газа покинуть его, так как в ближайшее время Израиль начнет операцию по захвату города. Об этом он заявил в видеообращении, которое цитирует Times of Israel.

По его словам, за последние несколько дней израильская армия уничтожила в Газе высотные здания, которые он назвал «ячейками террора». Нетаниягу утверждает, что было уничтожено 50 таких мест.

«Сейчас это только прелюдия к основной интенсивной операции — наземным маневрам наших сил, которые в настоящий момент организуются и собираются в городе Газа. И поэтому я, пользуясь этой возможностью, говорю жителям Газы, и слушайте меня внимательно: вас предупредили. Убирайтесь оттуда!» — заявил премьер Израиля.

В начале августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предполагающий, что Армия обороны Израиля установит контроль над городом Газа. План также предусматривает, что одновременно с этим мирным жителям окажут гуманитарную помощь «за пределами зон боевых действий». Нетаниягу говорил, что Израиль намерен установить военный контроль над всем сектором Газа.

В интервью Fox News 7 августа премьер заявлял, что Израиль собирается захватить всю прибрежную территорию сектора Газы и передать ее арабским силам, которые будут ею управлять. «Мы не хотим ее удерживать. Мы хотим иметь периметр безопасности. Мы не хотим ею управлять. Мы не хотим быть там в качестве органа управления», — говорил Нетаниягу.