В КНДР провели наземное испытание нового ракетного двигателя

CentralAsia (CA) - В КНДР провели наземное испытание сопла твердотопливного ракетного двигателя большой тяги с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). За испытанием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Разработка имеет стратегическое значение для модернизации оборонной сферы и «предсказывает важнейшее изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических вооруженных сил КНДР», говорится в сообщении.

Это девятое по счету наземное испытание сопла этого двигателя, которое должно стать последним в процессе разработки.

О разработке в КНДР твердотопливного двигателя большой тяги, который будет использоваться в производстве межконтинентальных баллистических ракет (МБР), стало известно в начале сентября.

Максимальная тяга двигателя составляет 1960 kН, его планируют использовать для МБР типа «Хвасонпхо-19» и МБР следующего поколения — типа «Хвасонпхо-20».

После ознакомления с результатом испытаний двигателя Ким Чен Ын обсудил со специалистами вопрос по созданию базы для серийного производства таких изделий.

В конце августа Ким Чен Ын подписал три новых плана по созданию мощности производства ракет и соответствующий проект оборонных расходов.