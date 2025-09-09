В Италии прошли частные похороны Джорджо Армани недалеко от его родного города

CentralAsia (CA) - В понедельник, 8 сентября, в итальянской церкви XIV века, расположенной в средневековом поселении неподалеку от города Пьяченца, состоялась частная церемония похорон Джорджо Армани. В ней приняли участие члены семьи и близкие друзья модельера, передает Associated Press.

Армани скончался в четверг, 4 сентября, на 92-м году жизни.

В Милане за выходные более 15 тысяч человек пришли проститься с дизайнером во время двухдневной публичной церемонии прощания. Однако сами похороны прошли в строго закрытом формате: на службе в церкви Сан-Мартино Веспово в Ривалте, к югу от Милана, присутствовали только родственники и близкие друзья.

Несколько десятков человек ожидали вдоль дороги, чтобы отдать последние почести, когда кортеж с гробом Армани въезжал в комплекс средневековых зданий.

Останки Армани должны быть преданы земле в семейной часовне на кладбище городка Ривалта, где похоронены его родители и старший брат.

Как сообщали итальянские СМИ, дизайнер часто останавливался пообедать в ресторане, расположенном в средневековом комплексе, после посещения часовни.

Церковь Сан-Мартино Веспово, согласно информации на сайте городка, построена на месте более древнего храма.

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, на берегах реки По. У него остались младшая сестра Росанна, две племянницы и племянник. Армани никогда не был женат и не имел детей.