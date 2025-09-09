Путин посетит Таджикистан с госвизитом 9 октября

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин 9 октября отправится в Таджикистан с государственным визитом, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

«Я уверен, что этот визит придаст новый импульс развитию наших многосторонних связей и поможет найти новые направления для сотрудничества», - сказал Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.

По словам Панкина, лидеры двух стран играют важную роль в укреплении двусторонних отношений. Он подчеркнул, что их личный пример показывает, как в сложных условиях можно сохранять дружбу.

