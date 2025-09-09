экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Непале прошли протесты из-за блокировки соцсетей, погибли 19 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 19 человек погибли и десятки получили ранения в ходе столкновений в Непале, возникших между полицейскими и демонстрантами, сообщает The Kathmandu Post.

Жители Катманду, Покхары и других городов Непала вышли на акцию протеста 8 сентября, выступая против коррупции и решения властей заблокировать более 20 социальных сетей, в том числе фейсбук, инстаграм, тикток и ютьюб. Организаторы протестов назвали свои акции «демонстрациями поколения Z», пишет Reuters. «Это протест нового поколения в Непале», — сказал один из протестующих.

По словам местного чиновника, протестующие в Катманду прорвали ограждения и ворвались на территорию парламента, сожгли машину скорой помощи, бросали различные предметы в бойцов спецназа и на мотоциклах увозили раненых в больницы. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. «Полиция стреляла без разбора», — сказал один из протестующих.

Власти Катманду сообщили Reuters, что полиция получила приказ использовать водометы, дубинки и резиновые пули против протестующих. Для поддержки полицейских в район протестов направили армию.

Возле парламента Непала и в других районах, где проходили активные протесты, ввели комендантский час.

Власти Непала решили заблокировать многие социальные сети, действующие в стране, заявив, что платформы не зарегистрировались в государственных органах для борьбы с такими злоупотреблениями, как распространение фейков и мошенничество.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com