В Непале прошли протесты из-за блокировки соцсетей, погибли 19 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 19 человек погибли и десятки получили ранения в ходе столкновений в Непале, возникших между полицейскими и демонстрантами, сообщает The Kathmandu Post.

Жители Катманду, Покхары и других городов Непала вышли на акцию протеста 8 сентября, выступая против коррупции и решения властей заблокировать более 20 социальных сетей, в том числе фейсбук, инстаграм, тикток и ютьюб. Организаторы протестов назвали свои акции «демонстрациями поколения Z», пишет Reuters. «Это протест нового поколения в Непале», — сказал один из протестующих.

По словам местного чиновника, протестующие в Катманду прорвали ограждения и ворвались на территорию парламента, сожгли машину скорой помощи, бросали различные предметы в бойцов спецназа и на мотоциклах увозили раненых в больницы. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. «Полиция стреляла без разбора», — сказал один из протестующих.

Власти Катманду сообщили Reuters, что полиция получила приказ использовать водометы, дубинки и резиновые пули против протестующих. Для поддержки полицейских в район протестов направили армию.

Возле парламента Непала и в других районах, где проходили активные протесты, ввели комендантский час.

Власти Непала решили заблокировать многие социальные сети, действующие в стране, заявив, что платформы не зарегистрировались в государственных органах для борьбы с такими злоупотреблениями, как распространение фейков и мошенничество.