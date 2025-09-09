В конгресс США передали копию открытки, которую Трамп нарисовал и подписал на день рождения Джеффри Эпштейну. Президент это отрицает

CentralAsia (CA) - Адвокаты, занимающиеся наследством финансиста Джеффри Эпштейна, передали конгрессу копию поздравительного альбома к его 50-летию, в которой есть открытка с рисунком обнаженной женщины и подписью Дональда Трампа, сообщают Associated Press и The Wall Street Journal.

Члены комитета по надзору палаты представителей подтвердили, что получили копию поздравительного альбома. Трамп отрицал свою причастность к открытке, утверждая, что это фейк и он «не рисует картинки».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала публикацию The Wall Street Journal, как и «всю историю с открыткой ко дню рождения», «фейковой новостью». «Как я говорила все это время, абсолютно ясно: президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее. Она добавила, что юридическая команда Трампа будет и дальше добиваться судебного разбирательства.

17 июля газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп в 2003 году поздравил финансиста Джеффри Эпштейна с днем рождения открыткой с «непристойным» рисунком обнаженной женщины и своей подписью. Трамп заявил, что это «не его слова, не его стиль речи», к тому же, он не рисует — и подал иск о клевете на 10 миллиардов долларов к самой газете и ее издателю, медиамагнату Руперту Мердоку.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. После задержания в 2019 году он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Трамп, друживший с финансистом, неоднократно высказывал теорию о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса — и что в этом списке могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако 7 июля 2025 года Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало, что у них нет доказательств, что «список клиентов» Эпштейна существовал.