Правительство Непала отменило запрет на соцсети после протестов, в которых погибли 19 человек

CentralAsia (CA) - Правительство Непала во главе с премьером-коммунистом отступило перед протестующими и отменило запрет на все соцсети. В понедельник в протестах погибли по меньшей мере 19 человек, пишет «Би-би-си».

Как сообщила непальская пресса со ссылкой на министра коммуникаций Притхви Суббу Гурунга, решение об отмене запрета было принято вечером в понедельник «в ответ на требования Поколения Z».

Корреспондент агентства AFP в Непале сообщает, что доступ ко всем соцсетям в стране восстановлен.

Этот доступ был в последние дни закрыт после того как Верховный суд предписал правительству заблокировать 26 популярных в мире и Непале соцсетей, если они в семидневный срок не зарегистрируются в Министерстве коммуникаций и информационных технологий и не согласятся на мониторинг контента. Ни одна из наиболее популярных сетей регистрироваться не пожелала.

Свое решение в отношении соцсетей власти объясняли необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством.

Правительство Непала сформировала коалиция основных политических сил: Коммунистической (объединенной марксистско-ленинской) партии и социал-демократического Непальского Конгресса с участием еще двух партий. И премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли, и министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг — коммунисты, как и еще семь из 22 членов правительства.

В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы, в том числе к зданию парламента в Катманду, чтобы выразить возмущение решением властей запретить в стране такие платформы, как Facebook, X и YouTube, а также в связи с общим недовольством властями.

Полиция применила водометы, дубинки и резиновые пули.

С пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам, хотя некоторые используют VPN, чтобы обойти запрет.

Свободный доступ к интернету и социальным сетям крайне важен для туристической отрасли Непала, составляющей большую статью дохода страны.

В Непале социальными сетями пользуются миллионы человек, самой популярной платформой считается Instagram. По словам пользователей, соцсети нужны им не только для развлечений или потребления новостей, но и для бизнеса.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Хватит!» и «Покончим с коррупцией!».

Многие участники акции сказали, что вышли против авторитарных методов властей своей страны. По их словам, правительство погрязло в коррупции и не выполняет своих обещаний по решению экономических проблем страны.

Сообщается, что демонстрация началась достаточно спокойно, люди только скандировали свои требования, но позднее протестующие активизировались.

Некоторые перелезли через забор здания парламента и попытались проникнуть внутрь, у других в руках вдруг оказались дымовые шашки.

В комментарии агентству AFP представитель полиции Катманду Шекхар Ханал заявил, что полицейские перешли к активным действиям после того, как протестующие прорвались в зону ограниченного доступа.

По его словам, против демонстрантов были применены слезоточивый газ и водометы. Он также сообщил о 17 погибших в столице. Еще два человека погибли в городе Итахари на востоке страны после объявления там комендантского часа, сообщила местная полиция.

Ранджана Непал, сотрудница одной из больниц Катманду, куда поступило много раненых, рассказала, что слезоточивый газ также проник в здание больницы, и это очень затруднило работу врачей.

Представитель районного управления Катманду сообщил, что в некоторых районах столицы введен комендантский час, в частности, у здания парламента.

Представитель армии Непала Раджарам Баснет сообщил «Би-би-си», что после введения комендантского часа на улицы было выведено небольшое подразделение солдат.