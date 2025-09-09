Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции
- Азия и мир, общество
- 11:57, 09 сентября 2025
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (CA) - У берегов Греции в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, землетрясение случилось в 21:27 UTC. Его очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 37 км к северо-востоку от Афин (население: 664 тыс. жителей) и в 14 км к северо-востоку от города Неа-Макри (15 тыс. жителей).
Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
