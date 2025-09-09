экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  У берегов Греции в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, землетрясение случилось в 21:27 UTC. Его очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 37 км к северо-востоку от Афин (население: 664 тыс. жителей) и в 14 км к северо-востоку от города Неа-Макри (15 тыс. жителей).

Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

