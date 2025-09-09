экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Bloomberg: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Европейский союз рассматривает возможность впервые применить вторичные санкции в отношении Казахстана, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Астане — в случае применения санкций — будет запрещено импортировать определенное оборудование, которое, по мнению еврочиновников, по-прежнему в больших объемах перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия.

Решение пока не принято, отмечают собеседники агентства, для этого нужны доказательства и поддержка всех стран-членов ЕС.

Предлагаемые меры могут стать частью 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который сейчас находится на стадии обсуждения. Новый пакет также включает усиление ограничений против российских банков и нефтяных компаний, запрет на перестрахование танкеров из «теневого» флота, санкции против трейдеров нефти из третьих стран и новые экспортные запреты на товары, которые могут быть использованы в военной промышленности России.

Ряд казахстанских компаний ранее уже оказывались в санкционных списках Евросоюза и США, однако сейчас впервые обсуждаются вторичные санкции против целой страны.евросоюз

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com