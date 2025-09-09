Bloomberg: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана

CentralAsia (KZ) - Европейский союз рассматривает возможность впервые применить вторичные санкции в отношении Казахстана, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Астане — в случае применения санкций — будет запрещено импортировать определенное оборудование, которое, по мнению еврочиновников, по-прежнему в больших объемах перенаправляется в Россию, где используется для производства оружия.

Решение пока не принято, отмечают собеседники агентства, для этого нужны доказательства и поддержка всех стран-членов ЕС.

Предлагаемые меры могут стать частью 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, который сейчас находится на стадии обсуждения. Новый пакет также включает усиление ограничений против российских банков и нефтяных компаний, запрет на перестрахование танкеров из «теневого» флота, санкции против трейдеров нефти из третьих стран и новые экспортные запреты на товары, которые могут быть использованы в военной промышленности России.

Ряд казахстанских компаний ранее уже оказывались в санкционных списках Евросоюза и США, однако сейчас впервые обсуждаются вторичные санкции против целой страны.евросоюз

