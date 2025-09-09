Поезд протаранил двухэтажный автобус в Мексике. Погибли 10 человек, более 60 ранены

CentralAsia (CA) - В Мексике грузовой поезд на полном ходу врезался в двухэтажный пассажирский автобус. Погибли 10 человек, в том числе семь женщин и трое мужчин. Более 60 получили ранения – некоторые тяжёлые, сообщает Reuters.

Трагедия произошла в районе города Атлакомулько, примерно в 115 км от столицы. Поезд, по словам оператора CPKC (Canadian Pacific Kansas City), шёл по графику, а автобус попытался проскочить переезд перед ним. Железнодорожная компания заявила, что это нарушение, и призвала водителей соблюдать правила. Сам переезд, как видно на кадрах, был без шлагбаума.

Верхняя часть автобуса раздавлена, металлический каркас смят. Спасатели работали несколько часов. Водитель автобуса, по предварительным данным, выжил.

Власти начали расследование. Подобные происшествия происходят в Мексике нередко. Только за прошлый год на федеральных трассах зарегистрировали 12 тысяч аварий, почти две тысячи человек погибли. В феврале автобус с пассажирами загорелся после столкновения с грузовиком – тогда жертв было более 40.