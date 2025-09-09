экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сара Назарбаева до сих пор находится на лечении, - больница
Предыстория: В Алматы госпитализирована Сара Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, до сих пор находится на лечении в Национальном госпитале медицинского центра управления делами президента РК в Алматы, известном как «Совминка». Об этом сообщил «Курсиву» директор госпиталя Асхат Бралов.

«В Национальном госпитале пациент проходит лечение по установленным медицинским стандартам под наблюдением опытных специалистов», — сообщил Бралов.

В соответствии с законодательством РК, включая статью 273 пункты 1 и 2 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, сведения о диагнозе, состоянии здоровья, методах и результатах лечения относятся к информации, составляющей врачебную тайну.

«Их предоставление допускается только с согласия самой пациентки либо в случаях, прямо предусмотренных законом», — сообщили в госпитале.

Информация о госпитализации Сары Назарбаевой (Конакаевой) появилась 5 мая 2025 года. 14 мая, на фоне сообщений о ее кончине, пресс-секретарь первого президента Казахстана опроверг эту информацию.

Саре Назарбаевой в феврале исполнилось 84 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com