В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера, Шарма Оли подал в отставку

CentralAsia (CA) - В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера Шарма Оли, после чего он подал в отставку, сообщает India Today.

«Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию», — говорится в публикации Himalayan Times.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.

Членов правительства эвакуируют на военных вертолетах, их дома также подожгли.

Международный аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены.

Протесты вспыхнули из-за запрета на прошлой неделе крупных соцсетей в стране (Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube и тд), после чего запрет был отменен. В ходе протестов погибли 19 человек.