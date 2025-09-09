экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера, Шарма Оли подал в отставку
Предыстория: Правительство Непала отменило запрет на соцсети после протестов, в которых погибли 19 человек

CentralAsia (CA) -  В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера Шарма Оли, после чего он подал в отставку, сообщает India Today.

«Демонстранты во вторник собрались возле частной резиденции премьер-министра Шарма Оли в городе Балкот, призывая к ответственности за гибель людей в понедельник. Во время протеста демонстранты подожгли его резиденцию», — говорится в публикации Himalayan Times.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, есть сообщения о перестрелках.

Членов правительства эвакуируют на военных вертолетах, их дома также подожгли.

Международный аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены.

Протесты вспыхнули из-за запрета на прошлой неделе крупных соцсетей в стране (Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube и тд), после чего запрет был отменен. В ходе протестов погибли 19 человек.

