Президент Узбекистана уволил всех заместителей министра высшего образования

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправил в отставку всех троих заместителей министра высшего образования, науки и инноваций. Шохрух Дилиев, Отабек Махкамов и Сарвархон Бузрукхонов лишились своих должностей, потому что они, по словам главы государства, не до конца поняли суть реформ в сфере. Соответствующее объявление руководитель республики сделал на профильном совещании, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«В системе дошкольного и школьного образования происходят изменения, работают программы, есть результаты. Но ответственные за профессиональное и высшее образование чиновники пока не до конца поняли суть реформ в сфере образования», — подчеркнул президент.

При этом министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов сохранил занимаемое им кресло.

Помимо заместителей главы Минвуза своего поста лишился директор Агентства инновационного развития при этом ведомстве Шароф Раджаббаев.

Кроме того, было объявлено, что руководитель Национального агентства по обеспечению качества образования при Администрации президента республики Адхам Худайкулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Мирзиёев заявил, что министры дошкольного и школьного образования, а также высшего образования, науки и инноваций, их заместители и хокимы (главы администраций) регионов должны перейти на профилактические и проактивные методы работы и претворять в жизнь кардинальные изменения во всех звеньях системы образования.