Узбекистан перейдёт на 12-летнюю систему школьного образования

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра дошкольного и школьного образования Узбекистана Сардор Раджабов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что в стране началась подготовка к переходу на 12-летнюю систему общего образования, передает «Газета.uz».

По его словам, речь идёт о поэтапном включении подготовительных групп, которые достигли почти 100-процентного охвата детей, в структуру школьного обучения и сближении национальной системы с международными стандартами.

«Поставлена задача включить эту ступень в школьную систему и перейти на 12-летнее образование», — заявил заместитель министра.

Раджабов отметил, что это должно повысить качество образования, а также устранить существующие барьеры для абитуриентов, поступающих в зарубежные университеты.

«Сегодня при поступлении в зарубежные вузы наши выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы (foundation courses), и это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в ряде стран не потребуется проходить foundation, и у них появится возможность напрямую поступать на бакалавриат», — отметил замминистра.

По данным «Газеты.uz», в пояснительной записке к указу президента отмечается, что продолжительность школьного образования в Узбекистане не соответствует международной практике и зарубежным стандартам. В существующей системе отсутствуют чёткие механизмы для системного обучения учащихся и подготовки выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. В результате ежегодно около 15 тысяч выпускников вынуждены проходить дополнительный год обучения (курсы foundation) за рубежом.

Согласно анализу, в 85% из 20 стран, показавших наивысшие результаты в международном исследовании среди учащихся школ PISA 2022 года, продолжительность школьного образования составляет 12 лет. Исходя из этого, в Узбекистане также планируется переход на 12-летнюю систему школьного образования.

В рамках перехода один год подготовки для 6-летних детей, который уже действует в настоящее время, будет включён в структуру начального образования. Для этого в 3666 школах и 1013 государственных дошкольных учреждениях будут организованы подготовительные классы по новой системе. Программы подготовки специалистов по начальному образованию будут дополнены содержанием, соответствующим подготовительному этапу.

Для реализации этих изменений в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании и воспитании» будут внесены соответствующие поправки и дополнения.

В результате предлагается следующая структура 12-летнего образования в Узбекистане:

1 год подготовительного этапа и 4 года начального образования;

5 лет базового общего среднего образования (5−9 классы);

2 года общего среднего образования (в школах, академических лицеях, военных школах или техникумах).

Как ожидается, это позволит привести систему образования Узбекистана в соответствие с международными уровнями ЮНЕСКО (ISCED-2011).

До 2009 года в Узбекистане действовала 11-летняя школа. Затем была введена модель 12-летнего образования по формуле 9+3, где последние три года приходились на колледжи и лицеи. Однако в 2018 году правительство отказалось от этой схемы и вернулось к 11-летнему обучению, признав предыдущую реформу неэффективной.