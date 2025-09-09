экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Непала принял отставку премьер-министра после протестов
Предыстория: В Непале протестующие подожгли резиденцию премьера, Шарма Оли подал в отставку

CentralAsia (CA) -  Президент Непала Рам Чандра Паудель принял отставку премьер-министра Шармы Оли, пишет Reuters. В стране запущен процесс выбора нового кандидата.

Ранее сегодня стало известно, что Оли покинул пост главы правительства на фоне усиления антикоррупционных протестов в Непале. Он пообещал продолжить урегулирование ситуации «политическим путем в соответствии с конституцией».

В результате вчерашних беспорядков и столкновения с полицией погибли 19 человек, более 100 получили ранения. По подсчетам газеты The Hymalayan Times, ранены 500 человек. Среди пострадавших нет россиян, сообщило посольство РФ в Непале.

Протестная акция «Революция поколения Z» была вызвана блокировкой в Непале социальных сетей. Помимо требования восстановить к ним доступ, протестующие раскритиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию и призвали премьер-министра к отставке.

